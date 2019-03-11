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Названа причина аварии ЗРПК «Панцирь-С» во Владивостоке. Видео

11 Марта 2019 в 15:19
Названа причина аварии ЗРПК «Панцирь-С» во Владивостоке. Видео

Ошибку водителя назвали в управлении МВД по Приморскому краю предварительной причиной опрокидывания самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» во Владивостоке.

Авария произошла на объездной дороге краевого центра. Комплекс на базе КамАЗа упал на бок и полностью перекрыл движение между островом Русский и бухтой Патрокл. Как отмечает Газета.ру, по данным военной автоинспекции, в результате происшествия пострадал водитель – у него перелом ключицы.

Как утверждают местные жители, ДТП могло случиться из-за отвратительного качества трассы. Кроме того, на этом участке дороги из-за неправильного проектирования есть неровность, которая образует небольшой трамплин. Военный автомобиль мог подскочить на нём, в результате его водитель и потерял управление.

При аварии от ЗРПК «Панцирь-С1» отлетело несколько деталей. КамАЗ с комплексом уже сумели поставить на колеса, его транспортируют на трале. В сеть выложено видео аварийных работ.


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