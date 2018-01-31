Названа конечная цель антироссийских санкций США

Конечная цель санкций США заключается в предотвращении перечисления доходов, поступающих российскому правительству, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Таким образом Соединённые Штаты Америки хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины», передает RT.

30 января Министерство США опубликовало «кремлёвский список», в который внесены российские политики и бизнесмены. Он приведёт к новым санкциям в отношении России, завил глава ведомства Стивен Мнучин.