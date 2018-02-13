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Названа дата проведения церемонии «Серебряный Лучник»-США

13 Февраля 2018 в 20:14
Названа дата проведения церемонии «Серебряный Лучник»-США

15 февраля - последний день приема заявок на участие в VII конкурсе «Серебряный Лучник»-США в номинациях «Культурно-историческое наследие», «Образовательные школы и центры», «Научные, деловые и бизнес форумы», «Средства коммуникации».

За шесть лет было рассмотрено более 90 проектов. Зачастую, их авторами выступают не профессиональные специалисты по коммуникациям, а предприниматели, деятели науки и культуры, журналисты, педагоги, которые инициируют уникальные события, влияющие на восприятие общественных, исторических и культурных событий.

На сегодняшний день поступили заявки из  штатов  Вашингтон, Аляска, Вирджиния, Калифорния, Нью-Йорк, Миннесота, Мэриленд. Организаторы проектов, наши соотечественники, проживающие в Америке,  проводят международные  арт-фестивали и исторические реконструкции событий, демонстрируют уникальное исполнительное мастерство на праздничных концертах,  организуют автопробеги и авиаперелеты,  открывают русскоязычные школы и центры, вместе с представителями Сената штата Нью-Йорк и  членами некоммерческих организаций выстраивают деловые связи с  коллегами из российских регионов, занимаются культурной дипломатией,  издают книги о  выдающихся русских в Америке,  бережно сохраняют и представляют публике культурно-историческое  русско-американское наследие в музеях и на форумах.

1 марта 2018 года, после оценки проектов экспертами, станет известно, кто получит право презентовать проект на церемонии в Вашингтоне. Церемония награждения состоится 6 марта в Российском культурном центре.

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