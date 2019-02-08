Названа дата прощания с Сергеем Юрским

Траурная церемония прощание с актером Сергеем Юрским пройдёт в Театре имени Моссовета в российской столице в понедельник, 11 февраля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации театра.

Народный артист РСФР умер в Москве на 84 году жизни после длительной болезни. Сергей Юрский знаменит своими театральными ролями в БДТ и театре Моссовета. Широкую популярность ему принесли съёмки в целом ряде фильмов: «Республика ШКИД», «Золотом теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Ищите женщину».

Как отмечает РЕН ТВ , президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Юрского.

