Названа дата прощания с известным юристом Вениамином Яковлевым

Прощание с выдающимся отечественным цивилистом, заслуженным юристом РСФСР, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, советником Президента Российской Федерации, Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Председателем совета Исследовательского центра частного права, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Вениамином Федоровичем Яковлевым состоится в четверг, 26 июля 2018 года, в 11.00 в ритуальном зале ЦКБ по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.25.

Вениамин Яковлев скончался 24 июля в возрасте 86 лет.