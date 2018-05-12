Суббота
12 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Названа дата прощания с актером Юрием Киндратом

12 Мая 2018 в 14:39
Названа дата прощания с актером Юрием Киндратом

Церемония прощания с актером Юрием Киндратом, который скончался в Москве в среду, пройдет 12 мая. Об этом сообщила его супруга Ксения Скорокосова.

Также она сообщила, что похоронят Юрия Киндрата на Перепечинском кладбище, пишет RT.

Юрий Киндрат известен зрителям по сериалам «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Спящие-2» и «Гостиница «Россия». Незадолго до смерти в своем Instagram актер выложил фото больничного коридора с подписью: «Движение вверх. К новым вершинам».

Что стало причиной смерти Киндрата – болезнь или несчастный случай, – не сообщается.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.