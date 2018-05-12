Названа дата прощания с актером Юрием Киндратом

Церемония прощания с актером Юрием Киндратом, который скончался в Москве в среду, пройдет 12 мая. Об этом сообщила его супруга Ксения Скорокосова.

Также она сообщила, что похоронят Юрия Киндрата на Перепечинском кладбище, пишет RT.

Юрий Киндрат известен зрителям по сериалам «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Спящие-2» и «Гостиница «Россия». Незадолго до смерти в своем Instagram актер выложил фото больничного коридора с подписью: «Движение вверх. К новым вершинам».

Что стало причиной смерти Киндрата – болезнь или несчастный случай, – не сообщается.