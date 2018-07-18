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Названа дальность поражения целей ракетой «Кинжал»

18 Июля 2018 в 10:25
Названа дальность поражения целей ракетой «Кинжал»

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет преимущество перед своим сухопутным прототипом, ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». «Кинжал» способен поражать цели на расстоянии в три раза дальше. Об этом рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его данным, дальность поражения «Кинжала»,

предназначенного для установки на истребители МиГ-31К, составляет 1,5 тысячи километров. Комплекс «Искандер-М» способен достигать цели на расстоянии лишь 500 километров, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Россия проводит испытания гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал», передает RT.

 

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