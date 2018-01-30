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Назван способ завышения цен на гостиницы на время ЧМ-2018

30 Января 2018 в 13:11
Назван способ завышения цен на гостиницы на время ЧМ-2018

Генеральный директор туристической компании «Стартревел» Анна Гладштейн в эфире НСН назвала максимальную стоимость гостиничного номера в России.

«Гостиницы стараются соблюдать закон о ценовом пороге. Для гостиниц, которые находятся не в очень туристическом месте, это способ заработать деньги. Эта сумма (максимальная за номер в гостинице – НСН) есть, но зависит от количества звёзд. Максимальная цена в районе 700 тысяч (это пятизвёздочные люксы). Но во многих городах нет гостиниц такого уровня. Максимальная стоимость для стандартных номеров – 12 тысяч рублей (данные приводились со ссылкой на федеральный закон – НСН)», - заявила Гладштейн.

По словам представителя туриндустрии, есть разные способы повышения цен на гостиничные номера.

«[Некоторые гостиницы для повышения стоимости номера] обязательно включают обед и ужин. Не все болельщики хотят обедать и ужинать в гостинице. Цены одинаковые для всех: и для российских граждан, и для иностранцев. Есть только регистрационный сбор», - заключила Гладштейн.

Ранее генеральный директор во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» навала четыре самых проблемных города в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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