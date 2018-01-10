Назван самый богатый человек в мире

«Bloomberg» назвало имя богатейшего человека в мире.

Им стал основатель «Amazon» Джефф Безос. По данным издания, в настоящий момент его состояние достигает $105,1 млрд.

Второе место в рейтинге досталось создателю «Microsoft» Биллу Гейтсу, а замыкает тройку инвестор Уоррен Баффет.

В пятёрку богатейших людей планеты попали также Марк Цукерберг и Амансио Ортега, сообщает RT.

Джеффри Престон «Джефф» Безос — американский бизнесмен. Глава и основатель интернет-компании «Amazon.com», основатель и владелец аэрокосмической компании «Blue Origin» и владелец издательского дома «The Washington Post».

В 1999 году американский журнал «Time» назвал его человеком года.

Безосу 12 января исполнится 54 года.