Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Горячие новости

Назван самый богатый человек в мире

10 Января 2018 в 00:34
Назван самый богатый человек в мире

«Bloomberg» назвало имя богатейшего человека в мире.

Им стал основатель «Amazon» Джефф Безос. По данным издания, в настоящий момент его состояние достигает $105,1 млрд.

Второе место в рейтинге досталось создателю «Microsoft» Биллу Гейтсу, а замыкает тройку инвестор Уоррен Баффет.

В пятёрку богатейших людей планеты попали также Марк Цукерберг и Амансио Ортега, сообщает RT.

Джеффри Престон «Джефф» Безос — американский бизнесмен. Глава и основатель интернет-компании «Amazon.com», основатель и владелец аэрокосмической компании «Blue Origin» и владелец издательского дома «The Washington Post».

В 1999 году американский журнал «Time» назвал его человеком года.

Безосу 12 января исполнится 54 года.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.