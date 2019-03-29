Назван размер соцпенсии с 1 апреля

Пенсионный фонд России обнародовал средний размер социальной пенсии, которую будут получать пенсионеры после индексации на 2% с 1 апреля. Её величина составит 9 266 рублей, передаёт Газета.ру . Дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, инвалиды с детства первой группы — 13 812 рублей.

Между тем, как отмечает Ura.ru , министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало новый порядок расчёта продолжительности жизни россиян-пенсионеров. Для этого предлагается внести поправки в закон «О накопительной пенсии».

Как утверждают в Минтруде, в России наметилась тенденция к увеличению продолжительности жизни граждан пенсионного возраста, однако Ростатат свидетельствует об обратном. В результате происходит занижение ожидаемого периода выплат накопительной пенсии.

Согласно законопроекту, период дожития необходимо увеличить до 252 месяцев (21 год). Исходя из этого, расчетная пенсия уменьшиться на 2,4%, будет также снижена ежемесячная сумма выплат накопительных пенсий.