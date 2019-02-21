Назначен полпред России при ОДКБ

61-летний посол по особым поручениям МИД России Андрей Шведов назначен полпредом при ОДКБ. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.

Указ вступает в силу с 21 февраля.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Фото: Союз журналистов Москвы