Назначен новый глава правительства Дагестана

На пост главы правительства Дагестана назначен министр экономики Татарстана Артём Здунов, сообщает ТАСС. Его кандидатуру одобрил парламент республики, а позже соответствующий указ был подписан врио главы региона Владимиром Васильевым.

За назначение Здунова проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии народных избранников, отмечает RT.

Напомним, что ранее занимавший должность главы правительства республики Абдусамад Гамидов был задержан по делу о хищении госсредств. Кандидатуру Здунова на пост предложил врио Дагестана Владимир Васильев, пишет Ura.ru.