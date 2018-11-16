Назначен новый британский министр по вопросам Brexit

Замминистра здравоохранения и социальной защиты Стивен Баркли назначен новым министром по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза.

Назначение Баркли стало неожиданным, так как его кандидатура не называлась ни одним политическим аналитиком в качестве возможного нового главы ведомства, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем твиттере: «Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом».