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Назначен новый британский министр по вопросам Brexit

16 Ноября 2018 в 20:24
Назначен новый британский министр по вопросам Brexit

Замминистра здравоохранения и социальной защиты Стивен Баркли назначен новым министром по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза.

Назначение Баркли стало неожиданным, так как его кандидатура не называлась ни одним политическим аналитиком в качестве возможного нового главы ведомства, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем твиттере: «Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом».

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