Выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев выдвинул 5 социальных инициатив.

В частности, он поручил Национальному банку создать специальную компанию, которая привлечет не менее триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предложил снизить налоговую нагрузку для повышения зарплат низкооплачиваемых работников, выделить гранты для студентов и обеспечить строительство новых общежитий.

Еще одна его инциатива - выделение в 2018 году 20 миллиардов тенге для микрокредитования. И последняя инциатива - реализация проекта по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Для этого требуется привлечь средства и международных финансовых институтов, сообщает «Синьхуа».

«Вот пять президентских инициатив, которые я хотел сегодня вам доложить. Это наша общая работа. Мы достигли, дожили до этого. И имеем сегодня возможность об этом объявить, имеем силы и средства, чтобы осуществить эти проекты. Реализация этих пяти инициатив позволит создать новые рабочие места, будет способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны», сказал Нурсултан Назарбаев.