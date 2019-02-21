Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщается в соответствующем указе, который был опубликован на сайте главы государства.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Аскар Мамин. Члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до тех пор, пока не будет утвержден новый состав кабинета министров.

Назарбаев заявил, что «по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, намеченные положительные изменения так и не достигнуты». В том числе, он сообщил, что не было создано достаточного количества рабочих мест для граждан Казахстана, а малый и средний бизнес так и не стали драйвером экономического роста. Кроме того, население не получало социальную помощь.