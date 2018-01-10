Найденного в Кузбассе динозавра назвали сибиротитаном

Открытый в Кузбассе род гигантских динозавров получил название сибиротитан (Sibirotitan). Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Останки животного, отнесенного к отряду самых крупных травоядных ящеров – зауропод, были обнаружены в разрезе Шестаковский Яр в Кемеровской области. Это вторая находка останков зауропод на территории России.

По оценкам палеонтологов, взрослый сибиротитан мог достигать 20 м в длину и массы 50 т. Обитал он порядка 100 млн лет назад.

В латинском названии нового вида - Sibirotitan astrosacralis (Сибиротитан звездокрестцовый) – отражены анатомические особенности вымершего пресмыкающегося и ареал обитания.