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Наводнение в Небраске показало уязвимость штабов США

19 Марта 2019 в 19:11
Наводнение в Небраске показало уязвимость штабов США

Наводнение в Небраске вскрыло уязвимость командных штабов США. Они будут уничтожены в случае глобального конфликта, заявил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с РИА ФАН.

Он сообщил, что для ракетных войск стратегического назначения России командные штабы США являются легкой целью. По словам Сивкова, в нашей стране аналогичные пункты сделаны в серьезных укрытиях, в отличие от Американских.

Он уточнил, что с наземными командными штабами США справятся, в случае глобальной войны, ракеты РВСН — или новый катастрофический потоп.

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