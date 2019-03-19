Наводнение в Небраске показало уязвимость штабов США

Наводнение в Небраске вскрыло уязвимость командных штабов США. Они будут уничтожены в случае глобального конфликта, заявил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с РИА ФАН.

Он сообщил, что для ракетных войск стратегического назначения России командные штабы США являются легкой целью. По словам Сивкова, в нашей стране аналогичные пункты сделаны в серьезных укрытиях, в отличие от Американских.

Он уточнил, что с наземными командными штабами США справятся, в случае глобальной войны, ракеты РВСН — или новый катастрофический потоп.