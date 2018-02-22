Полиция отпустила Навального

Оппозиционера Алексея Навального задержали и сразу же отпустили в Москве. Как он сообщил на своей странице в Twitter, у него заболел зуб, из-за этого он пошёл в больницу. На улице к нему подошли сотрудники второго оперативного полка и задержали.

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», - написал Навальный.

Однако позже ему вручили протокол о том, что против оппозиционера возбуждено дело. Также сотрудники правоохранительных органов предложили его подвезти. Однако Навальный отказался и сам поехал на работу.

Напомним, ранее в одном из столичных аэропортов сотрудники правоохранительных органов задержали главу штаба Навального Леонида Волкова, который планировал встретиться с участниками забастовки избирателей, сообщает «Свободная Пресса» .