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Навальный обратился к школьникам после недопуска к выборам

22 Января 2018 в 19:25
Навальный обратился к школьникам после недопуска к выборам

Оппозиционер Алексей Навальный, которого Центризбирком отказался допустить к участию в президентских выборах, выпустил видео-обращение к школьникам. Как сообщает «Эхо Москвы», в нем говорится о референдумах среди учащихся, которые 18 марта планируется провести в некоторых российских регионах, в том числе и в Москве.

По мнению оппозиционера, школьников и их родителей «нагло и цинично используют в качестве массовки» на выборах.

В столице провести плебисцит предложил Межрайонный совет директоров столичных образовательных учреждений. Эту идею поддержали в Мосгордуме, поскольку совмещение школьного референдума с президентскими выборами «удобно для всех».

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