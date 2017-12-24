Навальный выдвинут инициативным группами кандидатом в президенты

Алексей Навальный выдвинут кандидатом на выборы президента РФ. Оппозиционера выдвинули сразу несколько инициативных групп в российских городах.

В Москве собрание прошло в Серебряном Бору. На пляже №3 активисты разбили шатер, в котором собралась инициативная группа. На собрании присутствовали представители ЦИК, сообщают «Ведомости».

Всего в московской инициативной группе оказалось 753 участника. За выдвижение Навального кандидатом на выборах проголосовали 742 из них.

Сам политик заявил, что идет на выборы ради победы. Он также пообещал устроить забастовку в случае недопуска к выборам. Подать документы в ЦИК Навальные планирует 24 декабря.