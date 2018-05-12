Навальный променял митинг в защиту Telegram на поездку в Рим

Оппозиционер Алексей Навальный не пойдет на митинг в поддержку свободного интернета, который запланирован в Москве на 13 мая. Как стало известно, блогер улетел в Рим.

Портал URA.ru со ссылкой на телеграм-канал «Акитилоп» опубликовал видео регистрации Навального на рейс. Кадры сделаны в аэропорту.

Утверждается, что два коротких ролика сняты 11 мая.

Примечательно, что Навальный находится под подпиской о невыезде. Против него было заведено дело об организации несанкционированной акции в Москве 5 мая. Суд по делу состоялся 7 мая, но решение принято не было, заседание перенесли.

Как отметил политолог Павел Данилин, прошлый митинг в защиту мессенджера показал, что собравшиеся в Москве 30 апреля несколько тысяч человек – это «не электорат Навального». Поэтому оппозиционер принял решение митинг прогулять, а вместо этого «выгулять жену и сфотографироваться около Колизея», считает Данилин.

Добавим, что блогер и раньше отменял мероприятия ради поездок. К слову, перед акцией 5 мая он был в Египте.