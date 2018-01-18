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Навальный отказался переносить «Забастовку избирателей» в Щукино

18 Января 2018 в 18:55
Навальный отказался переносить «Забастовку избирателей» в Щукино

Провести протестный митинг 28 января в Щукино предложила столичная мэрия сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которого Центризбирком отказался допустить к выборам президента России. Об этом сообщает «Эхо Москвы»

Навальный отказался, заявив, что это было бы нарушением прав участников мероприятия.

«Спасибо, нет», - ответил он  в своем Твиттере.

Ранее его соратники подали в мэрию Москвы заявку на проведение 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Акция называется «Забастовка избирателей» и посвящена бойкоту президентских выборов.

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