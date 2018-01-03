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Навальный обжаловал недопуск к выборам в апелляционной инстанции ВС

3 Января 2018 в 16:17
Навальный обжаловал недопуск к выборам в апелляционной инстанции ВС

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного Суда (ВС) о признании законным отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению на выборы президента. Жалоба подана в апелляционную инстанцию ВС.

Как сообщил ТАСС представитель оппозиционера Иван Жданов, рассмотрение жалобы состоится в ближайшие дни.

Напомним, Верховный Суд РФ 30 декабря признал законный решение Центризбиркома, который отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению Алексея Навального кандидатом на выборы президента РФ.

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