Навальный пожаловался на Собянина в ЕСПЧ

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Оппозиционер указал на противодействие российских властей протестной активности и обвинил их в манипуляциях фактами и попытках обмана суда.

По словам Навального, у оппозиции есть право проводить акции в тех же местах, где их устраивают провластные движения. При этом, Навальный не сообщил ЕСПЧ, что накануне он отказался сразу от трех мест проведения своих акций, которые ему предлагали московские власти.

Ранее мэрия Москвы отказала оппозиционеру проводить митинг и акцию на Тверской и Охотном Ряду и предложила три локации на выбор. Это митинг на территории «Гайд-парка» в «Сокольниках», шествие по улицам Перерва и Люблинской и митинг у памятника «Солдату Отечества», и шествие по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице Маршала Василевского напротив дома № 13.

Эти варианты не устроили Навального, при этом он сообщил в соцсетях только об одном предложенном мэрией варианте - в районе Щукино, умолчав о двух других.

Напомним, в ноябре ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса», из-за которого он не был допущен к выборам президента.