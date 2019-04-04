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Научным сотрудникам в России повысят зарплату

4 Апреля 2019 в 14:57
Научным сотрудникам в России повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что еще более шести миллиардов выделят на проведение мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы. В правительстве добавили, что еще 3,7 миллиарда рассчитаны на завершение строительства и реконструкции 19 образовательных и научных организаций, пишет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что среднестатистической российской семье требуется не менее 60 тысяч рублей в месяц, это показало исследование Росстата. При этом многодетной семье (три и более детей) для жизни необходимо не менее 82 тысячи рублей в месяц, уточняют Известия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные Росстата о минимальных доходах россиян, уточняет Рен ТВ.

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