Научным аспирантам пообещали стипендию 40 тысяч рублей

Первый заместитель главы Минобрнауки России Григорий Трубников заявил, что данная мера позволит избавить молодых ученых от необходимости работать по совместительству в разных местах.По его словам, ведомство хочет предложить программу грантовой поддержки для аспирантов примерной длительностью два-три года.

Ранее сообщалось, что аспиранты очной формы обучения вузов с 1 сентября получили льготы на проезд в общественном транспорте Москвы. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, аспиранты неоднократно обращались к нему с такой просьбой, отмечает «Русская Планета».