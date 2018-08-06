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National Interest узнал о «секретном» оружии «Арматы»

6 Августа 2018 в 10:33
National Interest узнал о «секретном» оружии «Арматы»
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Американский журнал National Interest заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит». Как пишет RT, авторы публикации подчёркивают, что защита содержит «инновации», а также «некоторые системы, которые раньше не видели».

В частности, издание отмечает, что комплекс представляет собой сложнейшую радиоэлектронную систему с двумя антенными решетками по бокам от пушки, каждая из которых обладает пеленгом немногим более 90 градусов. Помимо этого комплекс включает набор оптических датчиков, способных отслеживать запуск противотанковых ракет, подчёркивают «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что российский танк Т-14 «Армата» будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на Минобороны. Источник отмечает, что форум пройдёт в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

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