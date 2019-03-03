National Interest: российский ШАК-12 - «настоящий убийца»

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Штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 российского производства - «настоящий убийца». Так о новом оружии РФ написал журнал The National Interest.

По мнению журналистов, даже о легендарном оружии М-16 и АК-47 с появлением этой новинки можно забыть.

ШАК-12 был создан для сил ФСБ России, применяется для ведения ближнего боя и позволяет практически мгновенно поразить противника. В автомате используются патроны калибра 12,7х55 мм, которые способны пробить стены и бронежилеты.

Такие характеристики могут быть востребованы в условиях городского боя, когда счет в схватке идет на секунды.

Ранее The Washington Post заявила, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Куб-БЛА» производства российского концерна «Калашников» способен изменить мир.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал НСН, какие страны последуют примеру Армении и заключат контракты на поставку новейших автоматов АК-12, произведенных концерном «Калашников».



