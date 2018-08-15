National Interest предсказал миру «случайную» ядерную войну

Россия, США или Китай могут спровоцировать непреднамеренный ядерный конфликт. Об этом сообщает американское издание National Interest. По информации источника, это может произойти благодаря специфике современных систем наблюдения и разведки.

Эксперты журнала подчёркивают, что ранее мировые державы отслеживали исключительно применение ядерных баллистических ракет. В настоящее же время они стали наблюдать и за пусками неядерного оружия. Из-за этого может произойти ошибка, что приведет к ответному ядерному удару, подчёркивает Ura.ru

Кроме того, National Interest отмечает, что РФ целенаправленно «запутывает» другие страны. Якобы Россия размещает свои подлодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где находятся подводные лодки с обычным вооружением, отмечает Газета.ру.