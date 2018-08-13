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Наталья Поклонская вышла замуж

13 Августа 2018 в 14:54
Наталья Поклонская вышла замуж

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Об этом сообщают многочисленные СМИ, ссылаясь на Daily Storm. Источник подчёркивает, что её избранником стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв.

Также в СМИ есть информация о том, что торжество состоялось в минувшие выходные в Крыму. В числе приглашенных были родственники и друзья Натальи Поклонской, а также её коллеги-депутаты. Церемония прошла в узком кругу и была «закрытой», отмечает Русская планета.

О личной жизни бывшего прокурора Крыма известно мало. По некоторым данным, это уже второе замужество Поклонской, однако в июне 2017 года она опровергла информацию о том, что состоит в браке. Добавим, депутат Госдумы воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в 2005 году.

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