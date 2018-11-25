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Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

25 Ноября 2018 в 08:57
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Певица и актриса из Уругвая Наталья Орейро сняла видеоклип в подмосковной Балашихе. Песня при этом называется To Russia with Love.

По словам певицы, которые приводит «Российская газета», она планирует записать целый альбом на русском языке, изучив его получше.

«Каждый раз, когда я приезжаю, узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — заявила певица.

Напомним, ранее стало известно, что Орейро спела «Песенку Чебурашки», которую очень любит сын артистки.

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