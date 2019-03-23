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Наталья Орейро обратилась к Путину с просьбой о российском паспорте

23 Марта 2019 в 21:00
Наталья Орейро обратилась к Путину с просьбой о российском паспорте

Актриса и певица из Уругвая Наталья Орейро попросила у президента Российской Федерации Владимира Путина паспорт гражданки страны. Публичное заявление актриса сделала во время шоу «Вечерний Ургант», информирует «Говорит Москва».

По словам Орейро, она будет «даже более русской, чем Жерар Депардье», который уже имеет гражданство РФ.

Певица напомнила, что часто бывает в России. По ее словам, она приезжала в страну не менее 15 раз.

Орейро стала популярна в России после выхода на телеэкраны сериала «Дикий ангел», в котором она сыграла главную женскую роль.

Ранее НСН рассказала, что Наталия Орейро сняла видеоклип с названием To Russia with Love в подмосковной Балашихе.

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