Наталья Непряева стала второй в общем зачете лыжного Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира. 23-летняя спортсменка стала первой россиянкой за 13 лет, которой удалось закончить сезон в тройке лучших (в 2005/06 это удалось Юлии Чепаловой). Победила в общем зачете Кубка мира норвежка Ингвильд Эстберг, третья — ее соотечественница Тереза Йохауг. Еще одна россиянка Юлия Белорукова завершила сезон на восьмом месте.

В конце прошлого года Наталья Непряева выиграла гонку на десять километров с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды. Ещё одна россиянка - Анастасия Седова заняла третье место, а второй пришла норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг.