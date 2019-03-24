Воскресенье
24 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Наталья Непряева стала второй в общем зачете лыжного Кубка мира

24 Марта 2019 в 18:17
Наталья Непряева стала второй в общем зачете лыжного Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира. 23-летняя спортсменка стала первой россиянкой за 13 лет, которой удалось закончить сезон в тройке лучших (в 2005/06 это удалось Юлии Чепаловой). Победила в общем зачете Кубка мира норвежка Ингвильд Эстберг, третья — ее соотечественница Тереза Йохауг. Еще одна россиянка Юлия Белорукова завершила сезон на восьмом месте.

В конце прошлого года Наталья Непряева выиграла гонку на десять километров с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды. Ещё одна россиянка - Анастасия Седова заняла третье место, а второй пришла норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.