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Наталия Орейро попросила россиян выучить танец

14 Марта 2019 в 20:08
Наталия Орейро попросила россиян выучить танец

В конце марта у актрисы и певицы Наталии Орейро начнется тур по России. Специально к его началу певица попросила поклонников выучить танец. Его в исполнении Орейро разместила официальная фан-группа певицы. Этот танец преданные фанаты знают давно, его Наталия ввела в моду в 2014 году. В рамках турне также Орейро выступит в концертном зале Красногорска, уточняет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Наталья Орейро сняла видеоклип в подмосковной Балашихе. Песня при этом называется To Russia with Love. По словам певицы, она планирует записать целый альбом на русском языке, изучив его получше. «Каждый раз, когда я приезжаю, узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — заявила певица.

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