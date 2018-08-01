«Натали Турс» не возвращает деньги клиентам

Клиенты туроператора «Натали Турс» пока не могут получить компенсацию за отмененные туры. Пострадавшие требуют их от туристических агентств, в которых были приобретены путёвки. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Как подчеркнула Тюрина, «Натали Турс» банальным образом тянет время. По её словам, сроки, в которые положено вернуть деньги после подачи документов, давно миновали, однако никаких серьёзных возвратов не произошло. Некоторые клиенты уже выиграли иски к компании в судах.

«Натали Турс» 4 июля 2018 года объявил об аннулировании всех туров с датами заезда до 1 октября, туроператор приостановил деятельность в связи с финансовыми трудностями. Компания предложила клиентам выбор: вернуть деньги или получить гарантию отдоха на ту же сумму, начиная с 1 апреля 2019 года.

Ассоциация туроператоров России оценивает ущерб туристов, связавшихся с «Натали Турс» в 1,2 миллиарда рублей.