Настю Рыбку обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланду

Заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен заявил, что арестованные в городе Паттайя россияне Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) нанесли ущерб репутации Таиланда. По его словам, они не только нарушили закон, проводя незаконный секс-тренинг. Россияне должны ответить за совершенные ими правонарушения.

Ранее правоохранительные органы Паттайи отказались отпустить задержанных россиян под залог, напоминает «Газета.ру». После этого Настя Рыбка попросила у США политического убежища.

Также Вашукевич заявила, что обладает информацией о связях России с президентом Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом, сообщает RT.



10 иностранцев, в числе которых Настя Рыбка, были задержаны в Таиланде 26 февраля.