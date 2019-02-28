Я еще жить хочу! Настя Рыбка открестилась от своего компромата на Трампа

Анастасия Вашукевич рассказала на пресс-конференции НСН, что не будет сообщать ей известную информацию про Трампа, потому что боится за свою жизнь.

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в ходе пресс-конференции НСН рассказала, что ее настоятельно просили не афишировать подробности, связанные с американским президентом.

«Русские друзья, которых нельзя называть, меня очень сильно попросили не трогать больше эту тему, не трогать бедного Трампа. Но я хочу сказать, что и русские, и зарубежные «друзья» спалили себя своей собственной реакцией. Я насчет того, что за мной гонялся весь мир. Если бы у меня ничего не было, была бы такая реакция? Но я не буду ничего об этом говорить, я еще жить хочу», - добавила она.

Ранее во время пресс-конференции Рыбка заявила, что у нее есть список мужчин, которых она ждет в своей постели, и отметила, что хотела бы познакомиться с голливудским актером Уилом Смитом.