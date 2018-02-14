Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

Наставником года признан командир учебно-летного отряда «Аэрофлота»

14 Февраля 2018 в 16:45
Наставником года признан командир учебно-летного отряда «Аэрофлота»

Победители конкурса «Лучшие практики наставничества» получили свои награды в рамках Всероссийского форума «Наставник — 2018». Он проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 15 февраля.

На церемонии награждения первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил Агентство стратегических инициатив за этот форум и конкурс, передает ТАСС. Он добавил, что на мероприятие собрались неравнодушные люди.  

Гран-при конкурса «Наставник года» достался командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Награда вручена за адаптацию вновь принятых работников во всех производственных подразделениях, сопровождение во время прохождения специализированной подготовки, а также ознакомление с корпоративной культурой и ценностями в авиакомпании. 

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник — 2018» объединяет несколько тысяч человек, вовлеченных в эту практику.



Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.