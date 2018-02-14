Наставником года признан командир учебно-летного отряда «Аэрофлота»

Победители конкурса «Лучшие практики наставничества» получили свои награды в рамках Всероссийского форума «Наставник — 2018». Он проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 15 февраля.

На церемонии награждения первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил Агентство стратегических инициатив за этот форум и конкурс, передает ТАСС. Он добавил, что на мероприятие собрались неравнодушные люди.

Гран-при конкурса «Наставник года» достался командиру учебно-летного отряда компании «Аэрофлот» в Москве Николаю Изосимову. Награда вручена за адаптацию вновь принятых работников во всех производственных подразделениях, сопровождение во время прохождения специализированной подготовки, а также ознакомление с корпоративной культурой и ценностями в авиакомпании.

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник — 2018» объединяет несколько тысяч человек, вовлеченных в эту практику.





