Наставники конкурса «Лидеры России» высоко оценили уровень финалистов

В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 8 февраля в рамках финального этапа конкурса «Лидеры России» проходит «День наставника».

Наставники конкурса, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний, отметили высокий уровень подготовки финалистов.

«Мне показалось, что команды финалистов даже сильнее наставников. Своей команде я предложил кейс, который был на нашем производстве 12 лет назад. Меня поразило, насколько много креативных идей было предложено за короткое время. Если бы у меня тогда была такая команда, то с той проблемой предприятие справилось бы гораздо эффективнее», — заметил один из наставников, президент ООО «Стан» Сергей Недорослев.

Другие наставники отмечали, что часто их команды во время выполнения творческого задания предлагали ряд интересных инструментов. Добавим, что организаторы неоднократно заявляли о своей заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с финалистами конкурса, так как многим компаниям требуются талантливые и молодые специалисты.

Ранее участница конкурса «Лидеры России» из Крыма, Александра Савельева, рассказала, как ей удалось пройти в финал, пишет КИА.