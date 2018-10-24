Наследный принц Саудовской Аравии заверил, что убийство Хашкаджи будет раскрыто

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд в четверг заявил, что власти Саудовской Аравии активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передаёт «Интерфакс».

"Сотрудничество Турции и Саудовской Аравии уникально, и мы знаем, что многие хотят использовать эту ужасную ситуацию, чтобы вбить клин между Турцией и Саудовской Аравией. Но я хочу донести до них: у них ничего не выйдет до тех пор, пока существуют король Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд, кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Эрдоган", - подчеркнул он.

Ранее НСН сообщала, что американская газета The New York Times обнаружила связь между подозреваемыми в деле о пропавшем в Стамбуле саудовском журналисте Джамале Хашкаджи и наследным принцем Саудовской Аравии. Один из них, по данным источников издания, был частным сопровождающим принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, трое других входили в его службу безопасности, а пятый являлся судебным врачом.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, неоднократно выступавший с критикой в адрес саудовских властей, пропал в Стамбуле. Он не выходит на связь со 2 октября. Последний раз его видели у генконсульства его страны в Турции, куда он прибыл для оформления документов. Саудовские власти опровергают причастность к пропаже журналиста. Однако по сообщениям Associated Press, полиция Турции смогла обнаружить улики, указывающие на то, что журналист был убит в здании дипмиссии.