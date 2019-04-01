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Телеканал «НАШЕ ТВ» объявил о масштабном перезапуске формата

1 Апреля 2019 в 16:03
Телеканал «НАШЕ ТВ» объявил о масштабном перезапуске формата

Музыкально-развлекательный телеканал «НАШЕ ТВ» переходит на новый формат с 1 апреля. Основной концепцией станет сохранение наследия отечественного рока и вплетение в формат новых талантливых исполнителей.

На «НАШЕ ТВ» теперь будут звучать не только звезды отечественного андеграунда, как ДДТ и «Машина времени», но и современные исполнители в стиле инди-рок, панк-рок и рэп.

Телеканал «Наше ТВ», запущенный в декабре 2015 года, стал уникальной площадкой, которая раскрывает суть рок-н-ролла. Сейчас телеканал представлен во всех пакетах кабельных и цифровых операторов, аудитория за несколько лет выросла до 28 миллионов зрителей. Контент телеканала не ограничивается только русскоязычными исполнителями, в эфире представлены видеоклипы лучших мировых исполнителей разных стилей и направлений.

В эфире «НАШЕ
ТВ» также транслируются концерты легендарных исполнителей, рок-премии «Чартова
Дюжина», собственные программы ии выступления на фестивале «Нашествие».
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