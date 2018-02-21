«НАШЕ Радио» проведет ликбез по подаркам для настоящих мужчин

В далеком 1922 году в РСФСР придумали отмечать замечательный праздник – День защитника Отечества. И пусть изначально в этот день предполагалось чествовать тех, кто служил и защищал Родину, сейчас мы с удовольствием всей страной поздравляем НАШих мужчин с 23 февраля вне зависимости от возраста и наличия статуса военнослужащего.



23 февраля 2018 года в прямом эфире НАШЕго Радио Александр Бон докажет слушателям, что носки и пена для бритья – отнюдь не лучшие подарки для таких сложных существ с богатым внутренним миром, как мужчины! Поговорим об истинно мужских предметах обихода: некоторых – устаревших, других – очень торжественных, но созданных исключительно для сильного пола.

Килт и подтяжки, смокинг и галстук, а также прочие аксессуары – Александр Бон тщательно изучил историю этих предметов: узнал, кто, когда, а главное, для чего их придумал, и готов посоветовать слушателям НАШЕго Радио, какой из обсуждаемых атрибутов настоящего мужчины станет отличным подарком ко Дню защитника Отечества.

Подробности ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.