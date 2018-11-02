«НАШЕ Радио» представляет новый проект от группы «БИ-2»

5, 7 и 9 ноября 2018 года «НАШЕ Радио» представит в своем эфире новый секретный сайд-проект группы «БИ-2» под названием «Куртки Кобейна»! Три выпуска программы «За сценой» будут посвящены этой необычной коллаборации:



«Идея сделать такой необычный, даже немного странный проект родилась после того, как был закончен альбом «Горизонт событий», и появилось немного свободного времени. А вообще, нам давно хотелось сделать что-то не похожее на «БИ-2» – что-то более электронное. Отсюда и идея собрать супергруппу, песни для которой будут сочинять разные авторы», - рассказал Шура.

Музыкант также пояснил, что жанровых рамок у проекта «Куртки Кобейна» нет: все приглашенные участники работают в разных музыкальных направлениях, что привносит в проект собственный уникальный стиль и неповторимый шарм. Помимо «БИ-2» в проекте в течение года приняли участие: Борис Гребенщиков, Диана Арбенина, Монеточка, Юрий Усачёв, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и другие артисты, чьи имена создатели «Курток Кобейна» пока держат в секрете. В релизах супергруппы также используются семплы из композиций 80-х и 90-х годов, например, из «52-го понедельника» группы «Звуки Му» и песни «Аквариума» - «Волки и Вороны».

Альбом «Курток Кобейна», многие песни для которого уже записаны, увидит свет весной 2019 года, но слушатели НАШЕго Радио смогут познакомиться с творчеством необычного проекта уже в самое ближайшее время: в программе «За сценой» будут представлены три трека супергруппы. Не пропустите премьеру!

Подробности на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.