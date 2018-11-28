«НАШЕ Радио» отметит день рождения музыкальным марафоном

Уходящий 2018 год стал особенным во многом: выборы президента РФ и долгожданные победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане, первый Чемпионат Мира по футболу, проведенный в России, и открытие моста через Керченский пролив. Но для «НАШих» людей самое главное событие года – 20-летие «НАШЕго Радио»!

Торжественное событие отмечалось на протяжении всего года: на крупнейшем мультиформатном фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидово, на концерте «НАШИ в городе» у Кремлёвских стен, а теперь пришло время с размахом отпраздновать непосредственно дату рождения радиостанции!

14 декабря «НАШЕ Радио» приглашает всех слушателей на музыкальный марафон, который продлится в прямом эфире весь день, с 9:00 до 19:00. Как полагается, на день рождения с подарками приедут дорогие и близкие друзья – НАШи музыканты, чьи песни звучат на волнах радиостанции эти 20 лет: «Машина Времени», «БИ-2», «СерьГа», «Ногу Свело!» и «25/17». Музыканты исполнят любимые песни и вечные хиты, поздравят радиостанцию и слушателей «НАШЕго» с круглой датой. Также на протяжении всего дня рождения на «НАШЕ Радио» будут приезжать известные друзья радиостанции не из музыкальной индустрии, желающие передать свои поздравления в прямом эфире.

Праздничная феерия будет происходить в уникальной студии звукозаписи «Винтаж» среди редчайшего коллекционного оборудования 60-х, 70-х и 80-х годов, куда на целый день переедет студия «НАШЕго Радио», поэтому уютная «ламповая» атмосфера дня рождения «для своих» обеспечена. Присоединиться к празднованию дня рождения можно будет на сайте nashe.ru, где будет доступна видеотрансляция прямого эфира.

Обновления и подробности предстоящего праздника – на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции. Приглашены все!