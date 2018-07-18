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Музыка

«НАШЕ Радио» отметит 20-летие концертом на Красной площади

18 Июля 2018 в 17:32
«НАШЕ Радио» отметит 20-летие концертом на Красной площади
Программный директор радиостанции призналась НСН, что все гости фестиваля «НАШЕСТВИЕ» смогут посетить юбилей радио бесплатно. 
«НАШЕ Радио» отметит 20-летие концертом на Красной площади. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции, посвящённой фестивалю «НАШЕСТВИЕ», программный директор радиостанции Анастасия Рогожникова.

«Помимо того, что музыканты у нас подготовят специальные сеты, я могу сейчас раскрыто один большой секрет — 11 августа на Васильевском спуске, у Красной площади, в Москве пройдёт большой концерт, большой фестиваль, посвящённый 20-летию нашей радиостанции. На нём выступят все наши лучшие, любимые артисты. Я думаю, что в ближайшее время мы заявим, кто это будет, а все посетители фестиваля «НАШЕСТВИЕ» смогут бесплатно побывать на этом большом концерте», — поделилась Рогожникова. 

Напомним, что в этом году Главное Приключение Года пройдёт в Большом Завидове 3, 4 и 5 августа. Ознакомиться со списком артистов, которые приедут на open-air, а также купить билеты можно на сайте Nashestvie.ru



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