«НАШЕ Радио» объявляет благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом»

«НАШЕ Радио» объявляет ежегодную благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом». Принять участие может каждый желающий попробовать себя в качестве доброго новогоднего волшебника и устроить небольшое новогоднее чудо для малышей из «Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» и детей постарше из ГБУ «Областной социально-реабилитационного центр г. Твери».

Для этого нужно совсем немного времени и усилий: зайти на страницу https://www.nashe.ru/dedmoroz/ , выбрать из списка ребёнка, которого хотите поздравить с наступающим праздником, и прочитать его письмо Деду Морозу (если малыш его написал). Дальше дело останется за малым: заполнить анкету, купить и привезти долгожданный подарок в редакцию радиостанции по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп. 2. Благотворители могут также оплатить подарок дистанционно и заказать доставку по указанному адресу.

Завершение акции состоится в канун Нового года: все подарки будут собраны, упакованы и доставлены маленьким адресатам ведущими «НАШЕго Радио», которые и поздравят детей с наступающим Новым годом в торжественной обстановке.

«НАШЕ Радио» приглашает всех своих слушателей принять участие в акции «Стань Дедом Морозом» и устроить детям настоящий Новый год! Подробности на сайте https://www.nashe.ru/dedmoroz/