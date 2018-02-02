«НАШЕ Радио» начало вещание в Чкаловском и Ступине

Сегодня, 2 февраля, началось вещание «НАШЕго Радио» в городе Чкаловский Пермского края и в подмосковном Ступине. Для почти 83 тысяч человек города Чкаловский и близлежащих населённых пунктов радиостанция будет доступна на частоте 89,1 FM. А в Ступине Московской области, где проживают около 84 тысяч человек, «НАШЕ Радио» будет доступно на частоте 88,0 FM.

Теперь жители сразу двух городов смогут слушать любимую музыку в любое время суток, веселиться вместе с «НАШИми ведущими», участвовать в розыгрышах и получать интересные призы от «НАШЕго Радио».

Подробности ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.