Насери запретил говорить о своём самочувствии после операции

Французский актер Сами Насери запретил медикам рассказывать о состоянии его здоровья после перенесенной операции. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Фатима Кочева. Единственное, по её словам, что можно сказать – артист чувствует себя хорошо, передаёт Газета.ру .

Ранее стало известно, что Сами Насери получил травмы во время драки в одном из баров в центре Москвы. Сначала актер пришёл в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но от госпитализации отказался. Во вторник, 7 августа, его прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Актер получил широкую известность после исполнения главной роли в фильме «Такси», а также его продолжениях.