NASA поздравило с «Оскаром» коллектив фильма «Человек на Луне».

Кинопремию «Оскар» за визуальные эффекты был вручен коллективу фильма «Человек на Луне». В NASA отреагировали на полученную статуэтку, мгновенно поздравив в Twitter.

«Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки на Луну, теперь вы видите, каким хитом на киноэкране является историческая миссия на Луну», - отметило национальное аэрокосмическое агентство.

Как напоминает Газета.ру, американская певица Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию «Shallow» к кинокартине «Звезда родилась».