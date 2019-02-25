NASA поздравило с «Оскаром» коллектив фильма «Человек на Луне».

«Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки на Луну, теперь вы видите, каким хитом на киноэкране является историческая миссия на Луну», - отметило национальное аэрокосмическое агентство.
Как напоминает Газета.ру, американская певица Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию «Shallow» к кинокартине «Звезда родилась».
Ранее создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн заявил НСН, что отсутствие ведущего на церемонии вручения «Оскаров» может стать новым, привлекательным для зрителя форматом.