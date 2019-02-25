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NASA поздравило с «Оскаром» коллектив фильма «Человек на Луне».

25 Февраля 2019 в 08:17
NASA поздравило с «Оскаром» коллектив фильма «Человек на Луне».
Кинопремию «Оскар» за визуальные эффекты был вручен коллективу фильма «Человек на Луне». В NASA отреагировали на полученную статуэтку, мгновенно поздравив в Twitter.

«Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки на Луну, теперь вы видите, каким хитом на киноэкране является историческая миссия на Луну», - отметило национальное аэрокосмическое агентство.

Как напоминает Газета.ру, американская певица Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию «Shallow» к кинокартине «Звезда родилась».

Ранее создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн заявил НСН, что отсутствие ведущего на церемонии вручения «Оскаров» может стать новым, привлекательным для зрителя форматом.

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