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NASA отключит спутник из-за «голубой Луны»

30 Января 2018 в 15:05
NASA отключит спутник из-за «голубой Луны»

В NASA приняли решение отключить искусственный спутник Луны из-за сочетания сразу трёх явлений. Так, в один день совпадёт суперлуние, «голубая луна» и полное лунное затмение. Работа космического объекта будет приостановлена 31 января. Однако до этого его будут как можно дольше держать на свету, сообщает Газета.ру.

«Мы запустили двигатель, чтобы расположить спутник в наилучшей возможной позиции — мы должны продержать его на свету так долго, как сможем. Иными словами, мы минимизировали время, которое он проведет в тени», - сообщил исследователь NASA Ной Петро.

По его словам, приборы, которые окажутся в тени, дополнительно нагреют, чтобы снизить нагрузку. Как ожидается, предпринятые меры обезопасят зонд.

Напомним, термин «голубая луна» применяется по отношению к третьему полнолунию в астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо трёх.

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